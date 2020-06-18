Son dakika! AYDIN Kaçan muhabbet kuşunu bulanı para ile ödüllendirecek
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Son dakika! AYDIN Kaçan muhabbet kuşunu bulanı para ile ödüllendirecek

Gelen son dakika haberine göre Kaçan muhabbet kuşunu bulanı para ile ödüllendirecekAYDIN'ın Efeler ilçesinde, 31 yaşındaki Mutlu Koça, 6 gün önce kaçan 'Fıstık' isimli muhabbet kuşunu sokak sokak gezip, ilanlar vererek arıyor.

18.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:45

Kaçan muhabbet kuşunu bulanı para ile ödüllendirecek

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 31 yaşındaki Mutlu Koça, 6 gün önce kaçan 'Fıstık' isimli muhabbet kuşunu sokak sokak gezip, ilanlar vererek arıyor. Koça, 3 'Oğlum' dediği muhabbet kuşunu bulan kişiyi bir miktar para ile ödüllendireceğini söyledi.

Aydın'da yaşayan öğretmen Mutlu Koça'nın 'Fıstık' isimli muhabbet kuşu geçen 13 Haziran akşamı, Efeler ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinin balkonundan uçarak kayıplara karıştı. Koça, 3 yıldır ailesiyle birlikte besledikleri sarı renkli, erkek muhabbet kuşunu, elinde kafesiyle mahalledeki çocuklarında yardımıyla sokak sokak gezerek aramasına rağmen bulamayınca sosyal medyada kayıp ilanı verdi. Üzerinde 'Fıstık'ın fotoğraflarının da bulunduğu, ilanlar bastırıp, duvarlara yapıştıran Koça, kuşunu bulup getireni para ile ödüllendireceğini de ilanında duyurdu.

Fıstık'ın bir evcil hayvan değil kendileri için ailenin bir bireyi olduğunu belirten Mutlu Koça, "Fıstık, 6 Eylül 2017 tarihinde evimizin balkonuna geldi. Serin bir sabahtı. 'Kapıyı açın da içeri gireyim' der gibi bakıyordu. Bunun üzerine kapıyı açtık. Evmize girdiği gibi hayatımıza da girmiş oldu. Anne, babamın torunu, benim ise oğlum gibi oldu. 3 yıldır da bizimleydi. O çok seviyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Fıstık'ı bulabilmek için her yolu denediğini belirten Koça, "İsmine duyarlı bir kuş. Kaybolmasından sonra sokaklarda ismiyle seslenip, cep telefonumdan kuş sesi açarak çok aradım. Sonuç alamayınca, internetten ödüllü ilanlar koydum. Ama bulamadım. Hayatta kalma iç güdüsü olan, insancıl bir kuş. Bize geldiği sabah hayatta kalmaya çalışıyordu. Eminim ki kaybolduğu akşam da bir yere sığınıp hayatta kalma iç güdüsü ile bir yere sığınmıştır diye düşünüyorum. Eğer görmüş olan veya bulan olursa lütfen getirsin. Bulana vaat ettiğim gibi ödül de vereceğim" dedi.

Koça, Fıstık'ı görenlerin veya bulanların 0505 710 12 65 numarasından kendisine ulaşmasını istedi.

Son dakika! AYDIN Kaçan muhabbet kuşunu bulanı para ile ödüllendirecek

Kaynak: DHA

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