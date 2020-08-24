Son dakika... Aydın İtfaiyesinden polislere yangına müdahale eğitimi
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Son dakika... Aydın İtfaiyesinden polislere yangına müdahale eğitimi

Son dakika yerel haberi... Aydın İtfaiyesinden polislere yangına müdahale eğitimi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aydın'da görev yapan polislere yangına müdahale eğitimi verildi.

24.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:53

Aydın İtfaiyesinden polislere yangına müdahale eğitimi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aydın'da görev yapan polislere yangına müdahale eğitimi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurlarına meydana gelebilecek her türlü yangının söndürülmesi, doğalgaz veya akaryakıt kaçaklarına nasıl müdahale edileceği konularını teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık tarafından verilen eğitimde polis memurları yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

Eğitim Çavuşu Karabıyık, eğitimlerin rutin bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Aydın'daki emniyet personeline eğitim verdik. Gittiğimiz olaylarda yangının yeni başladığı durumlarda emniyet personeli de yangını söndürmüş oluyor. Burada almış olduğu bilgileri orada kullanarak büyük bir zararın önüne geçiyorlar. Önce can sonra da mal kaybını önlemiş oluyorlar. Normalde herkesin bu eğitimi alması gerekiyor. Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talebe göre rutin şekilde eğitimleri veriyoruz" diye konuştu.

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Son dakika... Aydın İtfaiyesinden polislere yangına müdahale eğitimi

Kaynak: İHA

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