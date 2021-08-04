Son dakika... Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
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Son dakika... Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Son dakika... Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine havanın aydınlanmasıyla helikopter ve uçakla da destek veriliyor.

Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerindeki ormanlık alanlarda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, Bozdoğan'daki yangın söndürülürken Karacasu ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde incelemede bulunmuş, yangının ilk incelemelere göre 150 hektarlık alanda zarara neden olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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