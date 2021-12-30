Son dakika! Aydın İl Emniyet Müdürü Ekici, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AYDIN (AA) - Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ekici, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ile Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğraflarını oylayan Ekici, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca" ile İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirten Ekici, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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