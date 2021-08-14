Son dakika... Aydın'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer
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Son dakika... Aydın'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer

Son dakika... Aydın'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: Eczacıbaşı Spor Kulübü Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nden iki sporcuyu transfer etti.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nden iki sporcuyu transfer etti. Transfer olan sporcular Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nün profesyonel voleybol sporcuları Sahra Can ve Begüm Ceyda Cılız Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer oldu. Transfer olan başarılı voleybolcular Sahra Can ve Begüm Ceyda Cılız ile Aydın Gençlik ve Hizmetleri ve Spor Kulübü Antrenörü Emin Sakman ve Mehmet Çakır Aydın Genlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı sporcuları tebrik etti. Sporcuları yetiştiren başta aileleri olmak üzere Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü voleybol antrenörlerini de tebrik etti. Fillikçioğlu, başarılı sporcuların Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz açılan GSB Spor Okulları kurslarından yetişerek profesyonel spor hayatına geçiş yaptıklarının altını çizdi. Birçok sporcunun ücretsiz spor kurslarında yetiştirilerek önemli kulüplere ve milli takımlara gönderildiğini belirtti. Sahra Can ve Begüm Ceyda Cılız'a yeni spor hayatlarında başarılar dileyen Fillikçioğlu, ziyaret sonunda sporculara hediye takdim etti. - AYDIN

Son dakika... Aydın'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer
Son dakika... Aydın'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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