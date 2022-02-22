Son dakika! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
AA, Necip Uyanık - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye motosikletle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine bir motosikleti takibe aldı.
Yapılan çalışmada motosikletteki İ.A ve Ö.Ü. kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklanarak Aydın Cezaevine gönderildi.
AA / Necip Uyanık - Güncel