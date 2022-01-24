Son dakika: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir uyuşturucu ticareti iddiasıyla takibe aldıkları K.K'yi Gerenkova Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Narkotik köpeği "Gece"nin de kullanıldığı aramalarda evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 115 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen K.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.