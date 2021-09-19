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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sırasında polise baltayla saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen ve çıkan arbedede yaralanan R.D, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerden R.D. ile E.T. hakkında, polise mukavemetten işlem yapıldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Ö.Ç. ile F.T, adliyeye sevk edilirken R.D. ile E.T'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli serbest kaldı.

Şüphelilerden Ö.Ç, sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda dün bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Yapılan aramada 100 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, balta, silah ve silaha ait mermiler ele geçirilmişti.

Operasyonda 3'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemi sırasında polise baltayla saldırı girişiminde bulunduğu ve çıkan arbedede yaralandığı belirtilen şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
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