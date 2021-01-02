Son dakika: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

02.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:52
Son dakika: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Yeni Mahallede operasyon düzenledi.

Şüpheli 4 kişinin üstleri ve adreslerinde yapılan aramalarda 28,64 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları, 1 kuru sıkı tabanca, 13 mermi ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

Bir şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakılırken işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan A.Ü. tutuklandı, Ö.Ü. ve M.Ü. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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