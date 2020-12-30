Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

30.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:05

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Sabahattin K'nin kullandığı 20 AAL 253 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde durduruldu.

Yapılan aramada bagajda 864 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Sabahattin K, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 18:05:50. #1.14#
title