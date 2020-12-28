Son dakika! Aydın'daki traktör hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
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Son dakika! Aydın'daki traktör hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

28.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:52
Son dakika! Aydın'daki traktör hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki traktör hırsızlığıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki traktör hırsızlığıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yamalak Mahallesi'nde 18 Aralık'ta R.K'ye ait depodaki traktörün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki 13 güvenlik kamerasınca kaydedilen 65 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelilerin O.B, A.O.D, T.K, E.İ. ve E.A. olduğunu tespit etti.

Çalınan traktör, Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Sığma Mahallesi'nde bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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