Son Dakika | Aydın dağları alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Aydın dağları alevlere teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi.

Son Dakika | Aydın dağları alevlere teslim oldu
18.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:02

Aydın'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi. Orman Böşge Müdürlüğü'ne ait tüm helikopterlerin su taşıdığı yangını köylüler endişeli gözlerle seyrederken kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

Aydın Efeler İlçesi'ne Bağlı Dalama Karahayıt, ve Yebiköy yakınlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dağın eteğinde başlayan orman yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler öğlene doğru yangını kontrol altına aldı. Öğlenden sonra rüzgarla birlikte yeniden kontrolden çıkan alevler tüm bölgeyi sardı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere çevredeki tüm bölgelerden Dalama'daki yangını söndürmesi için personel takviyesi yapılırken arazözlerin de yangın bölgesine su taşımasına yardımcı olması için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları dört çekerli araçların hareket edebileceği bölgeye kadar su taşıdı.

Rüzgarın etkisi ile hızla büyümeye devam eden yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne konuşlu tüm helikopterler bölgeye sevk edildi. Bu arada Büyükşehir ve Efeler Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki diğer belediyelerin iş makineleri de söndürme çalışmalarına katılması için yangın bölgesine sevk edildi.

Devam eden yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı Yaşam
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
'4 futbolcuyla ön protokol yaptık' diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş Spor
"4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 3. Sayfa
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında...
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı Magazin
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor
Gazeteci Selahattin Duman trafik kazası geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Hande Erçel Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tamer Tuna Adem Ljajic Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Tv İzmir Çocuk Bakan
Şu an buradasınız: Son Dakika | Aydın dağları alevlere teslim oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 19:03:31. #1.15#
title