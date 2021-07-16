Son dakika! Aydın'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü
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Son dakika! Aydın'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

Son dakika! Aydın'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Aydın'da otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Aydın'da otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.İ'nin (36) kullandığı 09 EY 025 plakalı otomobil, Aydın - Denizli kara yolu Gölcük Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Selma Mut'a (48) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Ölen kadının eşi Yılmaz Mut, gazetecilere, Germencik ilçesinde çalıştığını, işten çıktıktan sonra yolcu minibüsüne bindiğini, birlikte pazara gitmek için eşini aradığını ve aynı minibüse binmesini istediğini belirterek, eşine minibüse doğru gelirken otomobilin çarptığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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