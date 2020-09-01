Son dakika! Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika habere göre AYDIN'ın Didim ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuj madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
01.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:16

AYDIN'ın Didim ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuj madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Didim Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. İstanbul'dan kargo ile Didim ilçesine uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini alan ekipler, harekete geçerek şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda kargo paketi içinde 227,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla A.K ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Fatma Girik Pınar Tartan Didem Soydan
Spor Sinan Gümüş Metin Oktay Malcolm Thomas Mauricio Lemos Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Adana Karar Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika! Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 19:15:40. #1.15#
title