Son dakika! Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika habere göre AYDIN'ın Didim ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuj madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuj madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Didim Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. İstanbul'dan kargo ile Didim ilçesine uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini alan ekipler, harekete geçerek şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda kargo paketi içinde 227,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla A.K ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA