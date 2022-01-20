Son dakika! Aydın'da traktörün çarptığı zihinsel engelli öldü
Son dakika haberleri: Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün çaptığı zihinsel engelli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün çaptığı zihinsel engelli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ortaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Z.Ç. (62) yönetimindeki 09 ACG 440 plakalı traktör, zihinsel engelli Murat Topal'a (34) çarptı. Traktör ile park halindeki kamyonun kasası arasında sıkışan Topal, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Topal, kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.