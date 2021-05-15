Son Dakika | Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Meydanı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye olarak görev yapan İ.Ö.(28) siparişten döndüğü sırada Zafer Meydanı kavşağında 34 BU 4035 plakalı motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti. Kayarak devrilen motosikletten düşen genç yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı