Son dakika: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

16.01.2021 01:05 | Son Güncelleme: 16.01.2021 01:08
Son dakika: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ortaklar'dan Germencik istikametine giden Ali Bilgeç (41) yönetimindeki 09 TC 072 plakalı otomobil, Ortaklar Asri Mezarlığı civarında bir fabrikadan yola çıkan Ü.C. idaresindeki 31 P 4161 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Ağır yaralanan Ali Bilgeç, kaldırıldığı Germencik Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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