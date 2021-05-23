Son dakika... Aydın'da tartıştığı babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Aydın'ın Efeler ilçesinde tartışma sırasında babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tartışma sırasında babasını bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde boş arazide F.Ö. ile oğlu U.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.Ö, babasını bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan F.Ö, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı U.Ö'yü gözaltına alan polis memuru M.O'ya ise köpek saldırdı. Bacağından yaralanan polis, ekip aracıyla hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol