Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını

İZMİR (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen araç yangınında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın- İzmir otobanı Germencik gişelere bir kilometre kala bir otomobilden dumanlar yükseldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, otomobil küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN