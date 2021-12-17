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Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını

Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen araç yangınında otomobil kullanılmaz hale geldi.

İZMİR (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen araç yangınında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın- İzmir otobanı Germencik gişelere bir kilometre kala bir otomobilden dumanlar yükseldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, otomobil küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını

Son Dakika | Aydın'da otomobil yangını

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