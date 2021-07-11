Son dakika... Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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Son dakika... Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Son dakika... Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, F.C. idaresindeki 35 FC 151 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Gerenkova Mahallesi'nde, Cemil Sekban'ın (63) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sekban, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sekban, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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