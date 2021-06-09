Son dakika: Aydın'da okul kantininde yangın çıktı
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Son dakika: Aydın'da okul kantininde yangın çıktı

Son dakika: Aydın'da okul kantininde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Aydın'ın Buharkent ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nun kullanılmayan kantininde yangın çıktı.

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nun kullanılmayan kantininde yangın çıktı.

Olay, Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerindeki İstiklal İlkokulu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun kullanılmayan kantini henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kantinden çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında kantinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika: Aydın'da okul kantininde yangın çıktı
Son dakika: Aydın'da okul kantininde yangın çıktı
Son dakika: Aydın'da okul kantininde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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