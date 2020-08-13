Son Dakika: Aydın'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
13.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:42
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Aydın - İzmir kara yolu Kardeşköy Kavşağında Akif Karakurt yönetimindeki 09 M 0486 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüs, Heybet Yelmer'in kullandığı 09 SY 204 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Yelmer ile yanında yolcu olarak bulunan Ayşe Yelmer yaralandı.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Kaynak: AA