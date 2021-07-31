Son dakika! Aydın'da merdivenlerden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Son dakika! Aydın'da merdivenlerden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Son dakika! Aydın'da merdivenlerden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aydın'nın Germencik ilçesinde merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı.

Aydın'nın Germencik ilçesinde merdivenlerden düşen çocuk ağır yaralandı.

İddiaya göre, Ortaklar Mahallesi Barbaros Sokak'ta 3 yaşındaki K.Ö. evin merdivenlerinden düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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