Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

AYDIN (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için incir toplayıp mektup yazan öğrenciler, jandarmayla bir gün geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrencileri kapıda karşılayan Engin, 1 Aralık'ta Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için incir toplayıp 100 mektup yazan öğrencilere anlamlı bir davranışa imza attıklarını belirtti.

Jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra Aydın Jandarma Taktik İHA Komutanlığına götürüldü. Çocuklara insansız hava aracı (İHA) ile silahlı insansız hava aracının (SİHA) tanıtımı yapıldı.

Öğrenciler, SİHA ve İHA'ların bulunduğu garajda simülasyonla bu araçları kullandı. Trafik ve asayiş timine ait motosiklete binen çocuklar, temsili olarak uyarı anonsları yaptı.

Yangın ve narkotik köpek timlerince gösteri sunulmasının ardından çocuklara, Jandarma Çocuk ve Çevreci Çocuk dergileri, Türk bayrağı ve balon gibi çeşitli hediyeler verildi.