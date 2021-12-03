Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için incir toplayıp mektup yazan öğrenciler, jandarmayla bir gün geçirdi.

AYDIN (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için incir toplayıp mektup yazan öğrenciler, jandarmayla bir gün geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Öğrencileri kapıda karşılayan Engin, 1 Aralık'ta Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için incir toplayıp 100 mektup yazan öğrencilere anlamlı bir davranışa imza attıklarını belirtti.

Jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilen öğrenciler daha sonra Aydın Jandarma Taktik İHA Komutanlığına götürüldü. Çocuklara insansız hava aracı (İHA) ile silahlı insansız hava aracının (SİHA) tanıtımı yapıldı.

Öğrenciler, SİHA ve İHA'ların bulunduğu garajda simülasyonla bu araçları kullandı. Trafik ve asayiş timine ait motosiklete binen çocuklar, temsili olarak uyarı anonsları yaptı.

Yangın ve narkotik köpek timlerince gösteri sunulmasının ardından çocuklara, Jandarma Çocuk ve Çevreci Çocuk dergileri, Türk bayrağı ve balon gibi çeşitli hediyeler verildi.

Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

Son dakika: Aydın'da Mehmetçik için mektup yazan öğrenciler jandarmayla bir gün geçirdi

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

 Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

 Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title