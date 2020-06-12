Aydın'da makilik yangını, çam ve zeytin ağaçlı alana sıçradı (1) Son dakika haberi: AYDIN'da, makilik alanda başlayan yangın, çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı.

AYDIN'da, makilik alanda başlayan yangın, çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve çam ağaçlarının yer aldığı alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 3 helikopter ve 15 arazöz ile ekipler, yangın bölgesine sevk edildi. Helikopterlerle havadan, arazözlerle karadan söndürme çalışması yapılıyor.

Kaynak: DHA