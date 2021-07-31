Son dakika! Aydın'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
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Son dakika! Aydın'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Son dakika! Aydın'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen 3 zanlı belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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