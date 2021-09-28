Son dakika! Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının da olduğu makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Söke- Kuşadası yolu Granta mevkisindeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi ve 1 helikopterle yangına müdahale ediyor.

Bölgedeki bir anaokulu ile anadolu lisesine ait binalar boşaltıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yangın bölgesine giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.