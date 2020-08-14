Son Dakika | Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alandan makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde otluk alandan makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Sazlı Mahallesi Gaye Sitesi'nin kars¸ısındaki yol kenarında bulunan otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Arazinin sarp olması nedeniyle müdahalede zorlanan işçiler, yangını söndürdü.

Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA