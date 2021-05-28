Son dakika: Aydın'da kardeşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Bir son dakika haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şirindere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki kardeş arasında silahlı kavga çıktı.
Olayda Ç.Ç. (59), kardeşi E.Ç'yi (48) yaraladı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Omzundan ve başından yaralanan E.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ç.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol