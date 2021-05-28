Son dakika: Aydın'da kardeşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Aydın'da kardeşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Aydın'da kardeşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şirindere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki kardeş arasında silahlı kavga çıktı.

Olayda Ç.Ç. (59), kardeşi E.Ç'yi (48) yaraladı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Omzundan ve başından yaralanan E.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ç.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Üç genç kız saç saça baş başa böyle kavga etti
Üç genç kız saç saça baş başa böyle kavga etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Hasan Polatkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı İlker Kaleli İbrahim Tatlıses
Spor Merih Demiral Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Aydın'da kardeşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 22:49:04. #1.13#

title