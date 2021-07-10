Son dakika... Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın yönüne ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında karşı yönden gelen Fırat Madran yönetimindeki 09 ADL 374 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü, kaza sonrası aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fırat Madran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosikletteki Özgür Ocak ise ağır yaralandı.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Ocak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

İYİ Parti'den CHP'nin 'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu' mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor
İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor
Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Tarkan Ajda Pekkan İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Aydın'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 04:40:03. #1.14#

title