Son dakika... Aydın'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem haberi: Aydın'da asfalt yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'da asfalt yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D.K. yönetimindeki 35 KG 7042 plakalı kamyon, Yenikent Mahallesi Aydem Kavşağı'nda, Ayhan Toraman idaresindeki 09 ABY 108 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyondaki asfalt, yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçtaki sürücünün eşi Gülistan Toraman (69) olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücü Toraman ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez