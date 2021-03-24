Son dakika: Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı
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Son dakika: Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

24.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:04
Son dakika: Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

Son dakika haber... Aydın'da kadın astsubaylardan oluşan jandarma ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Aydın'da kadın astsubaylardan oluşan jandarma ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, evlerde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Ekipler, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesini sağladı.

Kadınlara, acil bir durum ile karşı karşıya kalmaları durumunda konum bilgisini açtıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarı gerçekleştirilebileceği gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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