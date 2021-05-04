Son dakika: Aydın'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
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Son dakika: Aydın'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı

Son dakika: Aydın'da işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis otobüsü kaza yaptı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis otobüsü kaza yaptı. Kazada 14 işçi yaralandı.

Kaza, Ovapınarı Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ABR 420 plakalı işçi servisinin şoförü Ramazan A. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan servis otobüsü şarampole devrildi. Kazada 14 işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazıları da Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastaneleri'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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