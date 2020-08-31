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Son dakika! Aydın'da iş hanı yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş hanında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son dakika! Aydın'da iş hanı yangını
31.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:21

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş hanında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi -Ramazan Paşa Mahallesi'nde yer alan Vardar İş Hanı'ndaki Manavlar Odası'nın hizmet binasında bilgisayarın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir anda iş hanını dumanlar kaplarken, handa bulunan iş yerleri yangın nedeniyle boşaltıldı. Doğu Gazi Bulvarı'da trafik akışına izin verilmezken, bölgeye tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İş Hanını kaplayan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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