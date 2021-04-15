Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
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Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yağmur suyu oluğundaki ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yağmur suyu oluğundaki ipe takılan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait itfaiye ekipleri, İnönü Caddesi'ndeki bir trafo binasının yağmur suyu oluğuna ebabil kuşunun sıkıştığı ihbarını aldı.

Adrese gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle kuşun sıkıştığı bölgeye çıktı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan kuş, doğaya salındı.

Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
Son dakika haberi! İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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