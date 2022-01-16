İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı

Aydın'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Taraflardan bazıları, polislerin de bulunduğu bölgeye pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Kavgaya diğer aile bireylerinin de karışması üzerine olay yerine çevik kuvvet gönderildi.

Güçlükle yatıştırılan kavgada 8 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saçmaların isabet ettiği bazı araba ve evlerin camları da kırıldı.

Ateş eden şüphelilerden birinin binaya saklandığı ihbarı üzerine özel harekat polisi de bölgeye sevk edildi.

Binada kimse bulunmazken olay yerinden kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.