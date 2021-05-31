Son dakika! Aydın'da hastanenin çatısına oğul veren arılar itfaiye ekibince toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Aydın'da hastanenin çatısına oğul veren arılar itfaiye ekibince toplandı

Son dakika! Aydın'da hastanenin çatısına oğul veren arılar itfaiye ekibince toplandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde hastanenin çatı kısmında oğul veren arılar itfaiye ekiplerince toplandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hastanenin çatı kısmında oğul veren arılar itfaiye ekiplerince toplandı.

Nazilli Devlet Hastanesi acil servisinin çatı kısmında toplanan arıları gören ilgililer durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, arıcılardan da yardım alarak bir kova içersine şekerli su hazırlayıp arıların buraya toplanmasını sağladı.

Oğul verdiği belirlenen arılar, koruyucu kıyafet giyen itfaiye erleri tarafından toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu
Spor Cristiano Enes Ünal Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Aydın'da hastanenin çatısına oğul veren arılar itfaiye ekibince toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 20:05:39. #1.15#

title