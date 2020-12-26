Son dakika: Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü
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Son dakika: Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü

26.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:31
Son dakika: Aydın'da evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Aydın'nın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan zehirlenen biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan zehirlenen biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan bir evde, elektrikli ısıtıcının kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Norveç uyruklu Mai Orrek Ruess (75) ile İbrahim Tanrıverdi (42) dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Ruess'in cenazesi Yeni Asri Mezarlık'a, Tanrıverdi'nin cenazesi Kemer Mezarlığı'na defnedildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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