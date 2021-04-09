Son dakika: Aydın'da esnaf, "Kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polislerin Polis Haftası'nı kutladı

Son dakika haberine göre Aydın'da esnaf, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla "kavga çıktı" şeklinde ihbarda bulunarak çağırdıkları polislere tatlı ikram etti.