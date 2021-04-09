Son dakika: Aydın'da esnaf, "Kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polislerin Polis Haftası'nı kutladı
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Son dakika: Aydın'da esnaf, "Kavga çıktı" ihbarıyla çağırdıkları polislerin Polis Haftası'nı kutladı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika: Aydın'da esnaf, 'Kavga çıktı' ihbarıyla çağırdıkları polislerin Polis Haftası'nı kutladı

Son dakika haberine göre Aydın'da esnaf, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla "kavga çıktı" şeklinde ihbarda bulunarak çağırdıkları polislere tatlı ikram etti.

Aydın'da esnaf, Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla "kavga çıktı" şeklinde ihbarda bulunarak çağırdıkları polislere tatlı ikram etti.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf adına Sercan Durmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen ekipler sürprizle karşılaştı.

Esnaf, konfeti patlatarak çiçek verdiği polislere tatlı ikramında bulundu.

Kutlama organizasyonunun yapıldığı sırada, 50 metre ileride bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı.

Kavga sırasında motosiklet sürücüsü otomobilin aynasını kırdı.

Kutlamaya katılan polisler, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı. Sürücülerin birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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