Son dakika... Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Adresteki, D.G. (23) A.Ü. (28) ve E.T. (32), gözaltına alınırken A.Ü'nün evin penceresinden attığı 2 poşette toplam 85 gram metamfetamin ve 8 gram içime hazır esrar maddesi ele geçirildi.

Zanlıların üzerlerinde ise fişek ve 11 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet