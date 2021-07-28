Son dakika... Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika... Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika... Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Coşkun Akdağ'ın (35) kullandığı 09 RR 446 plakalı traktör, Karapınar Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Akdağ'ın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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