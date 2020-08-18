Son dakika! Aydın'da antik kent yakınında yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberlerine göre Aydın'da antik kent yakınında yangın (2) Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
18.08.2020 00:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:20
Aydın'da antik kent yakınında yangın (2)
Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Kaynak: DHA