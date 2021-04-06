Son dakika... Aydın'da ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü

Son dakika haberlerine göre Aydın Çine Devlet Hastanesinde çalışan temizlik görevlisi, ambulanstan indirilmesine yardım ettiği trafik kazası yaralısının babası olduğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı.