Son dakika: Aydın'da 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika: Aydın'da 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika: Aydın'da 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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