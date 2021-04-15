Son dakika: Aydın'da 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol