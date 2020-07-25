Son Dakika: Aydın'da 155 parça tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi Son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen N.A'nın adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan N.A'nın evinde yapılan aramada, Selçuklu, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, kandil ve yüzük gibi eşyaların bulunduğu 155 tarihi eser ile 2 bin 300 sikke ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA