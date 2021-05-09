Son Dakika | Aydın Büyükşehir Belediyespor, Szakmary ile Nicoletti'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Aydın Büyükşehir Belediyespor, Szakmary ile Nicoletti'yi transfer etti

Son Dakika | Aydın Büyükşehir Belediyespor, Szakmary ile Nicoletti'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macar voleybolcu Greta Szakmary ile İtalyan Anna Nicoletti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macar voleybolcu Greta Szakmary ile İtalyan Anna Nicoletti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde, son olarak Schweriner SC forması giyen smaçör Greta Szakmary ile BV Millenium Brescia'da oynayan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile birer yıllık sözleşme imzalandı.

Szakmary'nin, Schweriner SC ve Macaristan Milli Takımı kaptanı olarak görev yaptığı, kariyerinde 3 Macaristan Ligi, 3 Macaristan Kupası, 1 Almanya Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu bulunduğu aktarıldı.

Nicoletti'nin de İtalya A Milli Takımı'nın 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 2018 Akdeniz Oyunları, 2019 VNL ve son olarak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri kadrolarında yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Aydın Büyükşehir Belediyespor, Szakmary ile Nicoletti'yi transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 20:09:50. #1.15#

title