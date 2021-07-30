Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyesi gün boyu yangınlarla mücadele etti
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Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyesi gün boyu yangınlarla mücadele etti

Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyesi gün boyu yangınlarla mücadele etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aydın'ın farklı noktalarında çıkan birden çok yangını hızlı müdahaleyle söndürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aydın'ın farklı noktalarında çıkan birden çok yangını hızlı müdahaleyle söndürdü. Büyükşehir İtfaiyesi gün boyu toplam 57 vakaya müdahale ederken bunlarında 6'sını orman yangınları oluşturdu.

Birçok farklı ilde yaşanan orman yangınları ciğerlerimizi de yakarken, Aydın'da da gün boyunca gelen yangın ihbarlarına yoğun gayretleri ile cevap veren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bir günde toplam 57 vakaya müdahale etti. Türkiye'nin en hızlı 2'nci itfaiyesi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sadece bir günde; Marmaris'teki orman yangınına destek olarak giden 4 araç, 8 personel ile birlikte 6 orman yangını başta olmak üzere, biogaz enerji santralı yangını, arazi, ev, işyeri, baca, dam yangınları ve diğer hizmetleri ile birlikte toplamda olaylara hızlı bir şekilde müdahale etti. Büyükşehir İtfaiyesinin hızlı ve etkin müdahalesi ile yangınlar yayılmadan kontrol altına alındı.

"Büyükşehir İtfaiyesi tüm birimleri ile teyakkuz halindedir"

Sosyal medya hesabından çıkan yangınlarla ilgili bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ciğerlerimiz yanıyor... Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. Yangınlardan etkilenen tüm bölge vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi. Aydın'da yaşanan yangınlar hakkında da vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Çerçioğlu, çıkan yangınlara da dikkat çekerek, "Ekiplerimiz gün boyunca yoğun gayret göstererek yangınlara müdahale etti. Büyükşehir İtfaiyesi tüm birimleri ile teyakkuz halindedir. Sadece itfaiye ekiplerimiz değil, iş makinelerimiz de en zorlu şartlar için hazır. Vatandaşlarımız özellikle dikkat etmelerine ve herhangi bir yangın anında öncelikli olarak 112 numaralı hattan ihbarda bulunmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyesi gün boyu yangınlarla mücadele etti
Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyesi gün boyu yangınlarla mücadele etti
Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyesi gün boyu yangınlarla mücadele etti
Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyesi gün boyu yangınlarla mücadele etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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