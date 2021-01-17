Son dakika... Aydın BŞB'den filede orta oyuncu transferi
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Son dakika... Aydın BŞB'den filede orta oyuncu transferi

17.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:09
Son dakika... Aydın BŞB'den filede orta oyuncu transferi

Son dakika spor haberi... Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, kümede kalma mücadelesi veren Çan Gençlik Kalespor'dan orta oyuncu Emine Arıcı ile anlaştı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, kümede kalma mücadelesi veren Çan Gençlik Kalespor'dan orta oyuncu Emine Arıcı ile anlaştı. Vakıfbank altyapısında yetişen 24 yaşında, 1.92 boyundaki voleybolcu, profesyonel olarak Bayramiçspor, Alaşehir Belediyespor, Salihli Belediyespor, Pursaklar, Küçükyalı Yelken ve Edremit Altınoluk kulüplerinde görev aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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