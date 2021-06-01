Son dakika! Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor Yaylada yöresel mimariyi yansıtan konutlar herkesin beğenisini kazanıyor Rize'nin dünyaca ünlü turizm cenneti Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında yapımına başlanan ve yöresel mimariyi yansıtan konutların yapım çalışmaları devam ediyor.

Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Yaylada yöresel mimariyi yansıtan konutlar herkesin beğenisini kazanıyor

RİZE - Rize'nin dünyaca ünlü turizm cenneti Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm kapsamında yapımına başlanan ve yöresel mimariyi yansıtan konutların yapım çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında alt yapı, yol ve otopark çalışmaları ile yöresel mimariyi yansıtan binaların inşaat çalışmaları sürüyor. Korona virüs salgını sürecinde yöreye turistlerin de gelmemesi nedeniyle çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlerken, maksimum 2 katlı olması planlanan bin 700 araç kapasiteli otoparkında kısa sürede tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılması planlanıyor.

TOKİ tarafından sürdürülen proje kapsamında yaylada birden fazla katı olan betonarme binaların yerine Rize mimarisine uygun ahşap ve yöresel taş kaplama yeni konutlar yapılıyor. Kaplamalar yapılmadan önce bölgede çekilen fotoğrafların sosyal medya üzerinden paylaşılması ise yöre halkını derinden üzüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önce bir Rize programında "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" ifadelerini kullanmasının ardından harekete geçildi

Öte yandan Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce bir Rize programında "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" ifadelerini kullanmasının ardından harekete geçildi. Ardından yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortak uygulayacağı Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. En fazla 2 katlı yapıların inşa edileceği projede altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edilmesinin ardından kaçak ve beton yapıların artmasının önüne geçilemediği Ayder Yaylası, proje sayesinde doğal güzelliğine tekrar bürünecek. Projeyle birlikte yaylaya araç girişinin sınırlandırılması hedeflenirken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bırakabilecek. Otel, pansiyon alanları, seyir terası ve kamp bölgelerinin belirlenen projede Ayder Yaylası'ndan bölgedeki diğer yaylaları geçmek isteyenler için de alt kodda çift yönlü yeni bir yol yapılacak.

Son dakika! Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Son dakika! Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Son dakika! Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
Son dakika! Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır'
Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan tarafıyla) Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır"
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 10:46:59. #1.16#

title