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Son dakika: AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu

Son dakika: AYD Başkanı Burhan, Bakan Gül'e internet yasasıyla ilgili dosya sundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberine göre Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, Basın Kanunu ve RTÜK Kanunu'nu da içeren bir dosya sundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret ederek, Basın Kanunu ve RTÜK Kanunu'nu da içeren bir dosya sundu.

İnternet yayıncılığı, sosyal medya platformları, yasalar ve kanunlara ilişkin tespit ve önerilerin yer aldığı dosyayı Bakan Gül'e sunan AYD Başkanı Sinan Burhan, medyaya her zaman kapılarını açan, Anadolu medyasını her zaman koruyan ve kollayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kabulü için teşekkür etti. Burhan, Bakan Gül'e İnternet Yasası, Sosyal Medya Yasası, Basın Kanunu ve RTÜK Kanunu'nu içeren bir dosya sunduklarını ifade etti. Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirten Burhan, "Umarım bu çalışmamız sosyal medya ve internet medyasının gelişmesine ve düzenlenmesine katkı verir" diye konuştu.

AYD'nin düzenlemeye ilişkin tespit ve önerilerinde yer alan bazı konu başlıkları şöyle:

"- Hapis cezaları yerine ağırlaştırılmış para cezalarının verilmesi

İnternetten yayın yapan yayıncı kuruluşların basın kartı almalarına olanak tanınması

İnternet mecralarında reklam alınmasına ilişkin bir düzenleme yapılması

Sosyal medya ağları, Facebook, Twitter, Instagram v.b. alanlarda yapılan hakaret ve küfürlerin önüne geçilmesi için öneriler.

Kişi hakları ve onurunun korunmasına yönelik atılması gereken adımlar." - ANKARA

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